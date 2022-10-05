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Müzisyen Onur Şener soruşturmasında yeni gelişme

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Müzisyen Onur Şener soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda çıkan tartışma sonucu müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli J.E. ve G.G'nin tutuklanmasına yönelik talebi mahkemece reddedildi. Savcılık, olayın gerçekleştiği eğlence mekanının kamera sisteminin çalışmadığını tespit etmesi üzerine detaylı incelenmesi için Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderdi. Kameraların olaydan sonra fiziki bir müdahale sonucu mu çalışmadığını yoksa sistem arızası mı olduğunu araştıran savcılık, çevrede bulunan olay yerini gören güvenlik kameralarının da kayıtlarına el koydu. Olay anında mekanda bulunan kişilerin ifade alma işlemlerinin devam ettiği soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporların gelmesi ve dijital incelemelerin ardından iddianamenin hazırlanacağı öğrenildi.

Şüphelilerin tırnak ve saçlarından alınan DNA örneklerinin maktulün doku örnekleriyle karşılaştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazan savcılık, olay anında kullanılan bardaktaki parmak izinin tespit edilmesi için de Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına talimat verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Başsavcılığı Onur Şener Çankaya Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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