Son dakika haberi | Musul'da vadide yangın paniği Son dakika haberleri... - Musul'da vadide yangın paniği Irak'ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu. - Musul'da vadide yangın paniği MUSUL - Irak'ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu. Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul'un Sümer semtindeki Kamış Vadisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler hızla geniş alana yayıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı öğrenildi. Güncel İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu Musul Irak Güncel Haberler Son Dakika

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