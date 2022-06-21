Son dakika haberi! Muş Emniyet Müdürlüğünden "Huzur Muş" uygulaması Edinilen son dakika gelişmesine göre Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Muş" uygulaması gerçekleştirildi. Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Muş" uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş, trafik, TEM, özel harekat ve çevik kuvvet personelinin yer aldığı uygulama kapsamında Kale ve Minare mahallelerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 55 araç denetlendi ve 175 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 lira ceza kesildi. Bir yoklama kaçağına işlem yapıldı. AA / İbrahim Yaldız - Güncel Emniyet Müdürlüğü TEM Otoyolu Muş Güncel Haberler Son Dakika

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