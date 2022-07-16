Son dakika haberi! Muğla Valiliği'nden 'orman yangını' uyarısı

MUĞLA Valiliği, hava sıcaklığının artması ve şiddetli rüzgar nedeniyle, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Muğla Valiliği'nce yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki üç gün boyunca hava sıcaklığının artacağını, nem oranının düşeceğini ve ani şiddetli rüzgarların çıkmasının beklendiği belirtilerek, vatandaşları orman yangınları konusunda uyardı. Yapılın açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden ' Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi, başlığı adı altında yapılan uyarıda ise "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla il genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (yüzde 10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.