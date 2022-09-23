Son dakika haberi... Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haber: Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Muğla'nın Ula ilçesindeki orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü. Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Durmuş Genç Jandarma Muğla Ula Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.