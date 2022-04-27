Son dakika haberi... Muğla'daki cinayetle ilgili yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir kişinin iple boğulduktan sonra dere yatağına atılmasıyla ilgili yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Boğalar Mahallesi Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında hareketsiz birinin olduğunu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede üzerine kimlik çıkmayan kişinin iple boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cesedin Kerim Bozan'a (24) ait olduğunu belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), failin ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin İngiliz Elizabeth O. (37) ile Irak uyruklu Hayder S. (31) olduğunu tespit etti.

Fethiye'deki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.