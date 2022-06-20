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Son dakika haberi | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberi | Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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