Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Bayram U. (77) idaresindeki 48 RY 949 plakalı otomobil, Fethiye- Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Recep S. (24) yönetimindeki 48 ES 051 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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