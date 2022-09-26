Son dakika haber | Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Bayram U. (77) idaresindeki 48 RY 949 plakalı otomobil, Fethiye- Muğla kara yolu Çiftlik Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Recep S. (24) yönetimindeki 48 ES 051 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel