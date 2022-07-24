Son dakika haberi... Muğla'da orman yangını (2) Gelen son dakika haberlerine göre KONTROL ALTINA ALINDIÇamköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Çamköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. 4 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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