Son dakika haberi... Muğla'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre KONTROL ALTINA ALINDIÇamköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çamköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alındı. 4 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel