Son dakika haberi | Muğla'da orman ve ziraat alanında çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman ve ziraat alanında çıkan yangında ağaçlar zarar gördü. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman ve ziraat alanında çıkan yangında ağaçlar zarar gördü. Yeşilköy Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan ve ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü. AA / Durmuş Genç - Güncel Yeşilköy Mahallesi Köyceğiz Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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