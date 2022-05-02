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Son dakika haberi! Muğla'da motosikletin çarptığı yaya öldü

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberi! Muğla'da motosikletin çarptığı yaya öldü

Son dakika habere göre Muğla'nın Ula ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Ömer Bora T'nin kullandığı 34 ED 4091 plakalı motosiklet, Muğla- Fethiye kara yolunun Çıtlık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turgut Kavasoğlu'na (91) çarptı.

Kavasoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavasoğlu'nun cenazesi devlet hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Bora Füzesi, Fethiye, Muğla, Ula, Güncel, Haberler

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