Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU - Haberler

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Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İskele Mahallesi Koruluk mevkiinde çam ağaçlarının bulunduğu makilik alanda saat 18.00 sıraları henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan kuru otlar, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede makilik alanda yayıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça Orman İşletme Şefliğinden 5 arazöz, 25 İtfaiye eri ve orman işçisi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibinin (MAG-AME) müdahalesi sonucu yangın, ormanlık alana ve yerleşim yerlerine sıçramadan, yaklaşık 45 dakika süren çalışmayla söndürüldü. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun söndürme çalışmalarını bizzat yerinde takip etti. Çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU

Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU

Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU

Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU

Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU

Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU

Son dakika: DATÇA'DA MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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