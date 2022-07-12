Son dakika haberi... Muğla'da kuyuya düşen porsuğu itfaiye kurtardı Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen porsuk, itfaiye ekibince çıkarıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde kuyuya düşen porsuk, itfaiye ekibince çıkarıldı. Selimiye Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan yaklaşık 15 metrelik kuyunun içinden ses geldiğini duyan ev sahibi bölgeye gitti. Kuyunun içinde bir porsuğun mahsur kaldığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi. Halatlar yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından hayvanı çıkardı. Herhangi bir yara almadığı gözlenen porsuk, doğal yaşam alanına bırakıldı. AA / Durmuş Genç - Güncel Selimiye İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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