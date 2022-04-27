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Son dakika haberi! Muğla'da kullanılmayan minibüste çıkan yangın söndürüldü

AA - Sabri Kesen - Güncel
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Son dakika haberi! Muğla'da kullanılmayan minibüste çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide park halinde bulunan minibüste yangın çıktı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş arazide park halinde bulunan minibüste yangın çıktı.

Selimiye Mahallesi'ndeki boş arazide atıl durumdaki minibüs, iddiaya göre bir şüpheli tarafından ateşe verildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Jandarma ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Sabri Kesen - Güncel

Marmaris, Minibüs, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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