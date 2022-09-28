Son dakika haberi: Muğla'da kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı. İlçedeki bir restorana yemek yiyerek, gelen hesap adisyonuna başkomiser Onur ve cep telefonu numarası yazarak hesap ödemeden ayrılan kişiyle ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin O.A. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından gözaltına alının şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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