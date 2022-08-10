Haber : Son dakika haberi | Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Muğla'da kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İmadet Karacan'ın kullandığı 48 Y 2227 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, karşı yönden gelen B.A. idaresindeki 34 CTG 463 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Karacan'ın, Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli olduğu öğrenildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Atatürk Bulvarı Konacık Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title