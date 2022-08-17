Son dakika haberi! Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Rus uyruklu kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Rus uyruklu kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. K.A. (21) idaresindeki 07 AKJ 676 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda karşı yönden gelen Rus uyruklu D.K. (34) yönetimindeki 206 PM 716 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Rus uyruklu Nadezhda Shıshkına (59) ve A.K. (25) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Shıshkına, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan A.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Fethiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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