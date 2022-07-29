Son dakika haberi! Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberi! Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama

Son dakika haberi! Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama

Son dakika haber... MUĞLA'da jandarmanın huzur ve güven uygulaması kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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MUĞLA'da jandarmanın huzur ve güven uygulaması kapsamında; haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13 ilçede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT)  tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, basit tehdit, birden fazla kişiyle tehdit, karşılıksız yararlanma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma cinsel taciz, basit yaralama, dolandırıcılık, hakaret, başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, manevi ve mali haklara tecavüz alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 26 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 11'i tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Araştırma Jandarma Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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