Son dakika haberi: Muğla'da foseptiğe düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde foseptiğe düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde foseptiğe düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çamlı Mahallesi Okulyanı Sokak'ta foseptikten köpek yavrusu sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Köpek yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkarılarak, barınak yetkililerine teslim edildi. AA / Ali Rıza Akkır - Güncel Marmaris İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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