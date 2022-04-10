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Son dakika haberi | Muğla'da devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Son dakika haberi | Muğla'da devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen fork-liftin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen fork-liftin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Mehmet Göven'in (30) kullandığı fork-lift, Karaçulha Mahallesi 248 Sokak'ta devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, aracın altında kalan Göven'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Göven'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.

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Son dakika haberi | Muğla'da devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü

Son dakika haberi | Muğla'da devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Karaçulha, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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