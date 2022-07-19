Son dakika haberi... Muğla'da çıkan orman yangınları söndürüldü
AA - Volkan Yıldız - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan iki orman yangını söndürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan iki orman yangını söndürüldü.
Milas ilçesine bağlı Kayaderesi Mahallesi Gokbel mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dağlık alanda başlayan yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Yangın söndürülürken, yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Çam Mahallesi Koçak mevkisinde de belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın Milas İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
AA / Volkan Yıldız - Güncel