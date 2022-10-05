Çıkan orman yangını söndürüldü
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü.
Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 4 helikopter ile havadan, arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel