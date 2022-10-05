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Çıkan orman yangını söndürüldü

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü.

Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 4 helikopter ile havadan, arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydikemer Muğla Güncel Haberler

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