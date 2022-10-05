Çıkan orman yangını söndürüldü Güncel Haberler Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü. Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına 4 helikopter ile havadan, arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Seydikemer Muğla Güncel Haberler

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