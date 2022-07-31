Son dakika haberi... Muğla'da çıkan arazi yangını söndürüldü Son dakika haberi... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Zorlar Mahallesi Oyuk mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangın nedeniyle zeytin ağaçları ile 2 çam ağacı zarar gördü. Güncel AA / Ali Rıza Akkır Güncel Haberler Son Dakika

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