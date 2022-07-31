Son dakika haberi: Muğla'da bir kişi gölet kenarında ölü bulundu
Son dakika haber: Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, gölet kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, gölet kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Çiftlik Mahallesi'nde Turan Can Ölmez'den (24) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.
Ölmez, gölet kenarında hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, başından silahla vurulmuş Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirlendi.
AA / Volkan Yıldız - Güncel