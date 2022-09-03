Son dakika haberi | Muğla'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika haberler: Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Bayram Deniz (50) idaresindeki 48 N 0527 plakalı otomobil, Çamdibi Mahallesi Yeni Datça Yolu'nda refüjdeki palmiyeye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deniz, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Deniz'in Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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