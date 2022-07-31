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Son dakika haberi | Muğla'da 6 organizatör tutuklandı

Son dakika haberi | Muğla'da 6 organizatör tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'da polis ve jandarma ekiplerince durdurulan 4 kamyonette 112 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 6 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MUĞLA'da polis ve jandarma ekiplerince durdurulan 4 kamyonette 112 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 6 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 34 plakalı 4 kamyonetin içerisinde kaçak göçmen olduğu istihbaratına ulaştı. Muğla Otogar Kavşağı'nda 24 Temmuz tarihinde akşam saatlerinde polis tarafından 2, Bayır Mahallesi'nde jandarma ekiplerince 1 ve Aydın'ın Çine ilçesinde içerisinde polisler tarafından 1 olmak üzere durdurulan 4 kamyonette 108'i Afgan, 2'si Suriye ve 2'i İran olmak 112 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör oldukları belirlenen 6 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., A.A., Y.A., A.M., tutuklandı. R.A. ile F.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan R.A. ve F.Y'de daha sonra tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Jandarma Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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