Son dakika haberi | Muğla'da 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu - Haberler

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Son dakika haberi | Muğla'da 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Son dakika haberi | Muğla'da 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni Mahalle'de yaşayan aile, Fethiye Devlet Hastanesine getirdikleri kız bebekleri Ervağ K'yi yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek yardım istedi.

Yapılan muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede burnunda kan olduğu tespit edilen bebeğin ölümü şüpheli bulundu.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.???????

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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