Son dakika haberi... Mudurnu'daki 'şato' villaları yapan şirkete mühlet kararı uzatıldı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirkete haciz işleminin gerçekleştirilmemesi nedeniyle ve borçların ödenmesi için verilen mühlet kararı, 3 ay daha uzatıldı. Şirket sahibi Mehmet Emin Yerdelen, "Şirket yapısı iyiye gidince ek süre verildi. Mahkeme tekrar konkordato kararının devamını verdi" dedi.

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si; inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.