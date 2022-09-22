Son dakika haberi | Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde PKK/ Ypg'li 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmadığı belirtildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel