Son dakika haberi: Msb: Teğmen Ömer Faruk Civelek Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek’in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı. MSB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit düştüğü duyuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ömer Faruk Civelek için MSB'nin internet sitesinde bir taziye mesajı yayınladı. Akar'ın mesajı şöyle: "Kahraman arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ANKA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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