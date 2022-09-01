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Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi! Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

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