Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Güncel

YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title