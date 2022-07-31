Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" denildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Güncel