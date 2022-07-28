Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı. Güncel AA / Sefa Şahin Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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