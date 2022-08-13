Son dakika haberi | Msb: Piyade Teğmen Ömer Bağra Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Bağra’nın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştüğü duyuruldu. MSB'nin açıklaması şöyle: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer BAĞRA şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ANKA / Güncel Milli Savunma Bakanlığı Piyade Güncel Haberler Son Dakika

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