Son dakika haberleri: Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberleri: Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Güncel
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Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depolarının topçular tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, "Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63'e yükseldi." bilgisi verildi.

AA / Güncel

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