Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 330 mağara ve sığınak imha edildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.
MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.
Demirören Haber Ajansı / Güncel