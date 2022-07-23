Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 330 mağara ve sığınak imha edildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel