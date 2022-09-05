MSB: PENÇE-KİLİT BÖLGESİ'NDE BİR HELİKOPTERİMİZ KAZA KIRIMA UĞRADI Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Twitter Eylül Güncel Haberler

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