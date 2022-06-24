Son dakika haberi... MSB: Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen Katar'a ait 3 helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 yangın söndürme uçağının Dalaman'a ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar'a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan'a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" denildi.
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Demirören Haber Ajansı / Güncel