MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,