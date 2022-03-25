MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı.
BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silah kazası sonucu şehit olan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel