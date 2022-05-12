GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı - Haberler

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GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Aynularap bölgesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan ÇNRA/havan saldırısı sonucunda 4 asker ve 1 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verildiği belirtildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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