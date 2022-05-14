Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel