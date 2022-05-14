Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi."

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Terör, Türk, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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