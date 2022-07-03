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Son dakika haberi... MSB, Bartın'da selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kuruyor

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
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Son dakika haberler: MSB, Bartın'da selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kuruyor Bartın'da selden hasar gören noktalarda çalışmalar büyük bir hızla sürdürülürken, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler tarafından selde yıkılan Şarköy Boğaz Mahallesi'ndeki köprünün yerine hafif alaşımlı sabit köprü...

MSB, Bartın'da selden yıkılan köprünün yerine sabit köprü kuruyor

BARTIN - Bartın'da selden hasar gören noktalarda çalışmalar büyük bir hızla sürdürülürken, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler tarafından selde yıkılan Şarköy Boğaz Mahallesi'ndeki köprünün yerine hafif alaşımlı sabit köprü kurulması için çalışma başlatıldı.

11 Ağustos 2021 yılında meydana gelen sel afetinde Şarköy'ün Boğaz Mahallesi'ne ulaşım sağlayan beton köprü yıkılmış, afetin hemen ardından bölgeye panel köprü kurulumu gerçekleştirilmişti. Hafta başında yaşanan yeni sel afetinde panel köprünün ağır hasar alması sonucu vinç ve iş makineleri ile kaldırılan panel köprünün yerine hafif alaşımlı sabit köprü kurulması için çalışma başlatıldı.

MSB kara kuvvetleri komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından Boğaz mahallesine ulaşım sağlanması için kurulum çalışmaları başlayan 40 metre uzunluğunda ve 4.3 metre genişliğindeki hafif alaşımlı sabit köprünün kurulumu 2 saatte tamamlanarak trafiğe açılacak.

Sabit köprü geçtiğimiz yıl 11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde Sinop Ayancık'ta kurularak bölgedeki ulaşım ağını sağlamıştı.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Bartın Güncel Haberler Son Dakika

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