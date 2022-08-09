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Son dakika haberi | Msb, "7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini" Duyurdu

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Son dakika haberi | Msb, '7 Pkk/Ypg'li Teröristin Etkisiz Hale Getirildiğini' Duyurdu

Son dakika haberlerine göre Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

ANKA / Güncel

Mardin Suriye YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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