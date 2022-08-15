Son dakika haberi | MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel