Son dakika haberleri! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sürdüğü belirtilerek Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. AA / Orhan Onur Gemici - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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