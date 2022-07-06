Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 20 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. AA / Aykut Karadağ - Güncel Suriye YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.