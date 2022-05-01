Son dakika haberi | MSB: 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Son dakika haberi | MSB: 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | MSB: 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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