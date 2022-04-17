Son dakika haberi | MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Son dakika haberi | MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haberler

title