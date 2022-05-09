Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.