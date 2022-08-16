Son dakika haberi! Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde motosikletinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren Buğra Barış Kurt'un (18) cenazesi toprağa verildi. Buğra Barış'ın bir restoranda çalışıp, maaşından artırıp biriktirdiği parayla bir süre önce hayalini kurduğu motosikleti satın aldığı belirtildi.

Kaza, dün öğleden sonra Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Buğra Barış Kurt yönetimindeki motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Kurt, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.Buğra Barış Kurt için bugün Bağlarbaşı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gencin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Darıca Müftüsü Zeynel Abidin Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından Kurt'un cenazesi, Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Seyfettin Kurt ve Dilek Kurt evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadı. Buğra Barış'ın bir restoranda çalışıp, maaşından artırıp biriktirdiği parayla bir süre önce hayalini kurduğu motosikleti satın aldığı belirtildi.